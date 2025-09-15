µð¿Í¡¦¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤¬¥Þ¡¼·¯Àä»¿¡ª¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦µ¤Ç÷¤Î¤¢¤ëÅêµå¤òÂ¾¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í0¡½3DeNA¡Ê2025Ç¯9·î15Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦½½Ê¬¡¢½½Ê¬¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È6²ó5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Çº£µ¨3ÇÔÌÜ¡Ê2¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤Î¹¥Åê¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤âÆÍ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¿¶¤é¤»¤ëºî¶È¤ò¤Í¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤Ï¤¤¡×
¡¡4²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£5²ó¤ÏÏ¢ÂÇ¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤Ç2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢º¸Íã¤ËÈô¤ó¤ÀÅÙ²ñ¤ÎÄ¹ÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò´Ý¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡6²ó¤âÀèÆ¬¡¦Åû¹á¤Î±¦Ãæ´Ö¤ËÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤òÃæ·ø¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£¥Ð¥Ã¥¯¤âºÆ»°¤Î¹¥¼é¤Ç¤â¤êÎ©¤Æ¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ê¤É¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÀÐ¾å¤Ë½éµå¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÀèÀ©¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬Áê¼ê¤Î·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ÜÀÒ¸å½é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄ¹¤Ï5²ó2/3¤Ç¡¢ÅÄÃæ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢»æ°ì½Å¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¤Î¹¥¼é¤ËËÊ¤¨¤Æ´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦µ¤Ç÷¤Î¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤Í¡¢Â¾¤ÎÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢À¨¤¤»Îµ¤¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤Í¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬¼¡Àï¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÃæ5Æü¤Ç21Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤µ¤»¤ë¤ÈÌÀ¸À¡£
¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Ãæ5Æü¤ÇÆüÍËÆü¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤Þ¤¢¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃæ5Æü¤Ã¤ÆÃ»¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£º£Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¸«¤ë¤È¡¢¤â¤¦Â÷¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¥Þ¡¼·¯¤Ë200¾¡¤¬ÉÕ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Þ¡¼·¯¡É¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£