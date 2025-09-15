ツーハッチが提案する防災インナー♡防災に最適なインナー特集をご紹介

近年、地震や豪雨など自然災害が増え、防災への意識がますます高まっています。非常時には食料や水だけでなく、快適で機能的なインナーも大切な備えのひとつ。『tu-hacci（ツーハッチ）』では、。持ち運びやすく避難所でも安心して使える防災インナーをラインナップしています。この機会に、毎日の安心を守るための「防災インナー」をチェックしてみませんか？

防災に最適なツーハッチのインナー

『tu-hacci』の「ブラモネ ナチュ盛りtype リブレースキャミソール ノンワイヤー」（2,980円）は、ブラとキャミソールが一体化した便利なデザイン。

A65～F80に対応し、カラーはブラック・チャコールグレー・アッシュブラウン・グレイッシュブルー・グレージュ・スモークピンク・ライトグレー・キナリ・モーヴグレーと豊富です。

避難所でも干しやすいシンプルなデザインで、人目が気になりにくいのも安心ポイント。ノンワイヤーながらフィット感と美胸を両立し、リラックス感も◎です。

便利な24時間ナイトブラやキャミも

避難所や移動時に便利な「24H使えるナイトブラ ラフィネレースブラ&ショーツ」（3,980円）は、A65～G90に対応。

ブラック・ワイン・グレイッシュベージュ・ライトカーキ・スモークブルー・スモークピンク・グレイッシュブルー・ラベンダーの展開に加え、別デザインではブラック・グレイッシュブルー・テラコッタ・グレージュ・アイボリーも選べます。

軽量で速乾性に優れ、避難生活でも快適に過ごせるアイテムです。

さらに、「ブライラズ ナチュ盛りtype リブキャミソール 浅V型 ノンワイヤー」（2,980円）はS～XL対応。

カラーはブラック・チャコールグレー・アッシュグレー・グレイッシュブルー・グレージュ・スモークピンク・ピスタチオ・キナリ・モーヴグレーのほか、別バリエーションではブラック・アッシュブラウン・チャコールグレー・ライムイエロー・エクリュを展開。

一枚で着られるカップ付きキャミは、防災バッグにもコンパクトに収納可能です。

防災の日に、快適さと安心を備えて♡

災害時は不安や不便が多いからこそ、身に着けるインナーの快適さが心を支えてくれます。『tu-hacci』の防災インナーは、コンパクトで持ち運びやすく、避難所でも安心して着られる工夫が満載。

防災の日をきっかけに、ぜひ自分や大切な人のために見直してみませんか？ツーハッチのアイテムなら、非常時も日常も快適にサポートしてくれます♪