俳優の阿部寛さん（61）が15日、主演する映画『俺ではない炎上』（9月26日公開）炎上体験イベントに、共演の浜野謙太さん（44）、藤原大祐さん（21）たちと登場。イベントで阿部さんが、就職活動中だという大学生に自身の経験を踏まえたアドバイスを送りました。

イベントは、東京・練馬区にある日本大学芸術学部の江古田キャンパスで開催され、阿部さんたちは会場に集まった大学生たちの前で、トークセッションなどを行いました。

■「自分で限界を決めてしまう」大学生の悩みに、阿部寛がアドバイス

イベントでは、学生からの質問コーナーが行われ、最近就職活動を始めたという大学生が「昔から“どうせこの会社受からないや”とか“ここは自分にはハードルが高いから無理だ”とか自分で限界をきめてしまうことが多い性格、そういう考え方になってしまう。みなさんが新しいことにチャレンジするときは、どうやって前向きな姿勢でチャレンジしていますか」と、質問。

阿部さんは「俺も“無理だ無理だ”ってずっと思ってきた人生なんですよね」と、学生の気持ちに共感し、続けて「面接受けたら絶対に落ちるんですよ。喫茶店とか行ったら“君なんのために来たの？”って言われて、結構モジモジしちゃったりとかして。就職の面接とかでも落ちて。ほとんどのオーディションに落ちる。海外のオーディションも落ちるんだけど。でも今やってますから」と、今まで面接やオーディションに落ちてきた過去を語りました。

■阿部寛が大学生へエール「逆に個性だったり、よさだったりする」

そして、阿部さんは「自信がないっていうのがあるかもしれないですけど、それって意外と人から見たら逆に個性だったり、よさだったりするので。そういうところで見ている人もいるっていうことを思ってほしいかな」と、アドバイスしました。

映画『俺ではない炎上』は、阿部さん演じる主人公・山縣泰介が、ある日突然、SNS上で炎上、身に覚えのない殺人事件の犯人に仕立て上げられ、逃亡をはかる物語。浜野さんは、泰介の部下として働く塩見亮を演じ、藤原さんは大学生インフルエンサーの住吉初羽馬を演じます。