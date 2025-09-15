◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

男子３０００メートル障害決勝で、日本記録保持者の三浦龍司（スバル）が８分３５秒９０をマークして８位入賞を果たした。目標のメダル獲得までは届かなかったが、２３年ブダペスト世界陸上６位に続き２大会連続での快挙となった。

７月のダイヤモンドリーグ第１０戦（モナコ）で自身が持つ日本記録を６秒以上も更新する今季世界３位の８分３秒４３をマーク。「すごく感覚が良かったですし、ラップやいろいろな側面で見ても、これまでで一番良いレースだった」と今季好調を維持。８月末のダイヤモンドリーグ・ファイナル（チューリヒ）は回避したが、練習は順調に積んでおり、「今までで一番良い状態です」と今大会へ着実にコンディションを整えていた。

２１年東京五輪で７位入賞を果たし、２３年ブダペスト世界陸上６位、２４年パリ五輪８位と高いレベルで成績を残し続けてきた。「２１年東京五輪で初めて世界の舞台にチャレンジ。そこから４年経って、また東京に世界陸上が来たというのはすごい巡り合わせ、チャンスだと思っています。成長をしっかりと走りで見せられるようにしていきたい」と意気込んでいた。

◆三浦 龍司（みうら・りゅうじ） ２００２年２月１１日、島根・浜田市生まれ。２３歳。陸上は小学１年から。京都・洛南高卒。順大で箱根駅伝に４年連続出場。３０００メートル障害は２１年日本選手権で初優勝し、同年東京五輪は同種目で日本人初の７位入賞。２２年オレゴン世界陸上は予選敗退も、２３年ブダペスト大会は６位入賞、２４年パリ五輪では８位入賞。自己ベストは３０００メートル障害が日本記録の８分３秒４３、５０００メートルは１３分２６秒７８。１６８センチ、５６キロ。