仕事だから電話に出ないなんてズルい！ 専業主婦だって忙しいのに【私たちの連絡係さん Vol.25】
※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。
■これまでのあらすじ
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、その事実を聞かされた他のママたちも白田さんを無視するようになる。
白田さんの上に立ち優越感に浸る黒木さんだったが、突然、白田さんがバス通園をやめてしまう。すると、リーダー・阿久澤さんが再び黒木さんを連絡係に任命。帰宅した黒木さんは、「白田さんに絶対係をやらせてやる」とスマホを手に取って…。
幼稚園は朝、お弁当を作って送り出したと思ったら、あっという間に帰ってきますよね。
そのあとは、体力が有り余る子どもと夜まで遊んで、ご飯食べさせて、その間に家事もして…。専業主婦には時間があるなんて幻想です。
大変な係だとわかっているからこそ、黒木さんも白田さんに“係をやらせること”に固執しすぎないほうがいい気がしますが…？
(ツムママ)