「楽ちんオシャレ」→【ZARA】なら叶う！ 40・50代におすすめ♡「きれいめパンツ」

おしゃれなだけでなくラクに穿けるパンツがあれば、秋コーデで活躍させたいところ。ウエストを締め付けないゴム仕様のパンツを、今回は【ZARA（ザラ）】から紹介します。大人女性の着こなしにマッチする上品シルエットが魅力。ぜひワードローブに取り入れてみて。

花柄カットワークが上品なきれいめパンツ

【ZARA】「カットワーク刺繍入りニットパンツ」\8,590（税込）

裾に花柄のカットワーク刺繍が入ったデザインで、コーデをさりげなく華やかに見せてくれそうなニットパンツ。深みのあるブルーも、秋らしい印象です。派手すぎないのでシンプルコーデを格上げしたい大人女性におすすめ。ハイウエストで美脚見えが狙えるだけでなく、ウエストゴム仕様でリラクシーに穿けそうな点も高評価。コーデが一気にこなれた印象に仕上がるかも。

ヘビロテ必至の楽ちんワイドパンツ

【ZARA】「ワイドフルイドパンツ」\5,290（税込）

落ち感のある素材がエレガントなワイドパンツ。こちらもウエストゴム仕様でラクな穿き心地を実現できそう。テラコッタカラーが大人の余裕を感じさせ、季節感もプラス。サイドポケットが目立たないように付いているのもポイントです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M