“なにわのロイヤルファミリー”西川きよし家の「お出汁」発売・原材料公開 一同がコメント【全文】
“なにわのロイヤルファミリー”西川きよし家の「秘伝のお出汁」が、商品化され、『西川家のだし』として関西圏のスーパーマーケットで販売開始となった。
【画像】なにわのロイヤルファミリー『西川家のだし』
きよしの妻・西川ヘレンが、子どもたちや両親、そして何より家族を支える夫のために「おいしくて健康的なご飯を届けたい」という一心で試行錯誤を重ね、数年かけて完成させた秘伝のお出汁。長女・西川かの子がプロデュースし、手軽に味わえる“だしパック”とした。
国産原料と藻塩のみを使用し、素材の旨味を最大限に引き出した、西川家ならではのこだわりの逸品となっている。10グラム×14袋入り。販売はアイディアパッケージ株式会社。
■なにわのロイヤルファミリー『西川家のだし』
【発売日】2025年9月8日（月）
【内容量】10グラム×14袋入り
【価格】参考価格（税抜750円／税込み810円）
【販売者】アイディアパッケージ株式会社
【販売地区 関西圏のスーパー 他
【賞味期間】製造後365日
【原材料】
国産原料限定
かつお節：鹿児島県、静岡県（上質なかつお節を選んで使用）
むろあじ節：鹿児島県、熊本県、三重県（あまみのあるだしが味に深みを与える）
いわし煮干し：広島県、愛媛県、香川県、山口県（保存料を添加しない産地を選び使用）
食塩：岡山県（瀬戸内海の海水を100％使用した海塩を、瀬戸内の地にて藻塩仕上げ）
乾椎茸：大分県、宮崎県、岩手県（原木栽培のものを使用)
昆布：北海道（真昆布と利尻昆布をブレンド）
■西川かの子 コメント
簡単なのに身体に良い。簡単だからいつでも使える。
お料理だって選ばない。そんな本格的だけど、簡単なおだしを作りたくて試行錯誤でやっとデビュー。
本格的な出汁を取ると言うハードルを飛び越えて、料理を作る人の笑顔と、それを食べるみんなの笑顔と健康をこの出汁で始めてみてください！
■西川きよし コメント
我が家では昔から家内のヘレンが、そして現在は主に長男忠志の嫁が出汁を取ってくれています。
そして今回、娘のかの子が何度も試作を重ねてより多くの方々が手軽においしくお使いいただける様な出汁パック「西川家のだし」を作らせていただきました。
私もいただいている毎朝のお味噌汁はもちろん、さまざまなお料理にこの「西川家のお出汁」をお使いください！
■西川ヘレン コメント
我が家では50年以上に渡り出汁を取り続けてまいりました。このたび娘のかの子がプロデュースという形で「西川家のだし」を発売させていただくことになりました。
この出汁パックひとつでお味噌汁から煮物、炊き込みご飯など様々なお料理にお使いいただけます。そしてこの西川家のだしに各ご家庭それぞれの個性が加わって、皆様だけの特別な味に仕上がることと思います。
お出汁は毎日の健康の基礎でもありますので皆様の健やかな食生活にお役立ていただければこんなにうれしいことはございません。
■西川忠志 コメント
生まれてきた時からこの出汁いただいておりますので、僕の身体はこの出汁で出来上がっていると言っても過言ではございません！
皆様方にこの出汁を使っていただくということは、もう西川家と同じテーブルで食事をご一緒させていただいているのと同じです。
せーの！いただきます、感謝
【画像】なにわのロイヤルファミリー『西川家のだし』
きよしの妻・西川ヘレンが、子どもたちや両親、そして何より家族を支える夫のために「おいしくて健康的なご飯を届けたい」という一心で試行錯誤を重ね、数年かけて完成させた秘伝のお出汁。長女・西川かの子がプロデュースし、手軽に味わえる“だしパック”とした。
■なにわのロイヤルファミリー『西川家のだし』
【発売日】2025年9月8日（月）
【内容量】10グラム×14袋入り
【価格】参考価格（税抜750円／税込み810円）
【販売者】アイディアパッケージ株式会社
【販売地区 関西圏のスーパー 他
【賞味期間】製造後365日
【原材料】
国産原料限定
かつお節：鹿児島県、静岡県（上質なかつお節を選んで使用）
むろあじ節：鹿児島県、熊本県、三重県（あまみのあるだしが味に深みを与える）
いわし煮干し：広島県、愛媛県、香川県、山口県（保存料を添加しない産地を選び使用）
食塩：岡山県（瀬戸内海の海水を100％使用した海塩を、瀬戸内の地にて藻塩仕上げ）
乾椎茸：大分県、宮崎県、岩手県（原木栽培のものを使用)
昆布：北海道（真昆布と利尻昆布をブレンド）
■西川かの子 コメント
簡単なのに身体に良い。簡単だからいつでも使える。
お料理だって選ばない。そんな本格的だけど、簡単なおだしを作りたくて試行錯誤でやっとデビュー。
本格的な出汁を取ると言うハードルを飛び越えて、料理を作る人の笑顔と、それを食べるみんなの笑顔と健康をこの出汁で始めてみてください！
■西川きよし コメント
我が家では昔から家内のヘレンが、そして現在は主に長男忠志の嫁が出汁を取ってくれています。
そして今回、娘のかの子が何度も試作を重ねてより多くの方々が手軽においしくお使いいただける様な出汁パック「西川家のだし」を作らせていただきました。
私もいただいている毎朝のお味噌汁はもちろん、さまざまなお料理にこの「西川家のお出汁」をお使いください！
■西川ヘレン コメント
我が家では50年以上に渡り出汁を取り続けてまいりました。このたび娘のかの子がプロデュースという形で「西川家のだし」を発売させていただくことになりました。
この出汁パックひとつでお味噌汁から煮物、炊き込みご飯など様々なお料理にお使いいただけます。そしてこの西川家のだしに各ご家庭それぞれの個性が加わって、皆様だけの特別な味に仕上がることと思います。
お出汁は毎日の健康の基礎でもありますので皆様の健やかな食生活にお役立ていただければこんなにうれしいことはございません。
■西川忠志 コメント
生まれてきた時からこの出汁いただいておりますので、僕の身体はこの出汁で出来上がっていると言っても過言ではございません！
皆様方にこの出汁を使っていただくということは、もう西川家と同じテーブルで食事をご一緒させていただいているのと同じです。
せーの！いただきます、感謝