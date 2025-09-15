奥田民生さんと吉川晃司さんのユニット『Ooochie Koochie』が、全国ツアー『Ooochie Koochie TOUR』の日本武道館2days公演を11日と12日に開催。のべ1万8000人を集客しました。

ともに今年、還暦となる1965年生まれで、広島県広島市生まれという共通点のある2人。Ooochie（奥田さん）は、赤いスパンコールのジャケットとパンツ、そしてKoochie（吉川さん）は、素肌にゴールドのロングコートとパンツと、ともにド派手な衣装で登場。オープニングは、2人のテーマ曲ともいえる『おちこち』を披露し、ライブがスタートしました。

MCでは、Koochieが「ごきげんよう。Ooochie Koochieへようこそ。大晦日に広島で最後のお祭りはありますが、この武道館公演もファイナル的な要素のあるライブです」と挨拶。

すると、Ooochieは、「Koochieは最初、“Koochie”と呼ばれるのを嫌がっていましたが、今や、“Koochieと呼んでくれ”と言うようになりましたね」と明かし、会場を盛り上げました。

セットリストは、アルバム『Ooochie Koochie』の収録曲を中心に、70's後半のディスコミュージックをほうふつさせる『GOLD』やダンスミュージックの名曲をカバー。ツアーの大きな見どころとなった、OoochieのボーカルでのABBAの『Dancing Queen』と、Koochieのボーカルでのデヴィッド・ボウイの『Let's Dance』では、歌い手としての2人の多彩な魅力が発揮されました。

また、歌詞が全編広島弁で書かれたロックナンバー『ショーラー』も披露。ユニット名のヒントになったリック・デリンジャーの『Rock and Roll, Hoochie Koo』の日本語カバーをしているKODOMO BANDのカバーも演奏されました。

アンコールを含め19曲を披露したOoochie Koochieの2人は、「ありがとうございました。還暦ということで面白いコンビができました」とOoochieが話すと、Koochieは、「また、何かあったらね」と語りました。

さらにOoochieは「60歳だからこそ、できたんだよね」と言うと、Koochieは、「60歳ということで、子どもに帰って甘えさせてもらい、やらせてもらいました。ありがとうございました」と観客に感謝を伝えました。