¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û¤ªÁû¤¬¤»¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬¸ÅÁã£Ö¤ò½ËÊ¡¤â¡Ä¸½½êÂ°¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤·
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬·ã¤·¤¤£²°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢Æó·³Ä´À°Ãæ¤Ë¡ÖÄà¤ê¿ËÁûÆ°¡×¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿£Ä£å£Î£Á¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ëà½Ë¼á¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸á¸å£´»þ²á¤®¤Ë¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤È±Ñ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡£¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¥ì¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥ë¥º¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦²æ¤¬Í§¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï»ä¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î¸ÅÁã¤Ç¸µ³ÚÅ·¤Î°Â³ÚÃÒÂçÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥ë¥º¤¬Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£°Â³Ú¤¬£²Ç¯Ï¢Â³Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë£²£°£²£´Ç¯¤Ë£±Ç¯´Ö¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤â´¿´î¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï£±£²ÆüÌë¤Ë¤Ï²£ÉÍ±Ø¶á¤¯¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤ÎÄà¤ê¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÅÜ¤ê¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥ë¡¼¥É¤µ¤ó¤ÎÂ¤Ë¥ë¥¢¡¼¤¬»É¤µ¤ê¡¢¡ÖÆóÅÙ¤ÈÄà¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¾åµ¡·ù¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¿ô»þ´Ö¸å¡¢µð¿Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤à¸½½êÂ°¤Î£Ä£å£Î£Á¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡££¸·î£²£±Æü¤Î¹ÅçÀï¤òºÇ¸å¤Ë°ì·³ÅÐÈÄ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿äÄêÇ¯Êð£¹²¯±ß½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÆü¤âÁá¤¤°ì·³ºÆ¾º³Ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£