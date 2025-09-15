コレは争奪戦の予感ッッ！（汗）【3COINS】何枚でも欲しくなる♡「おしゃれタオル」

つい無難なデザインを選んでしまうタオル。でも、おしゃれなものが手元にあると気分が上がりそうです。今回紹介するのは、カラーもサイズも複数ラインナップする【3COINS（スリーコインズ）】の「おしゃれタオル」。思わずまとめ買いしたくなる魅力的なラインナップです。

ブランケットとしても活躍しそう！「バスタオル：60 × 120cm」

ストライプ柄が可愛く、全5色の豊富なカラー展開が魅力の「バスタオル：60 × 120cm」。入浴後はもちろん、リビングや車内での冷え対策のブランケットとしても重宝しそう。公式サイトによると「綿100％でふんわりとした触り心地」とのこと。値段は\1,100（税込）。

プチプラが嬉しい「ハンドタオル：25 × 25cm」

バスタオルと同色展開の「ハンドタオル：25 × 25cm」は、\330（税込）。まとめ買いして、その日の気分に合わせてカラーを選ぶのもいいかも。持ち運びしやすく、ハンガーループ付きなのでフックに掛けられるのも嬉しいポイント。売り切れる前に早めにチェックして。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N