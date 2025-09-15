音楽グループ「ＡＡＡ」の元メンバーで歌手の伊藤千晃が、デビュー２０周年を迎えたことを報告し、祝福コメントが寄せられている。

伊藤は１５日までに自身のインスタグラムを更新し、「デビューしてから２０年が経ちました」と報告。「支えてくれるみんながいてくれるおかげで 今もこうして笑顔で活動できています」とつづり、麦わら帽子をかぶり、白と黒のノースリーブワンピース姿でカメラに向かってピースサインを送る様子を公開した。最後に、ファンに向けて「たくさんのメッセージ ありがとう」と感謝のメッセージを送り、「＃２０周年ありがとう ＃伊藤千晃」とハッシュタグを添え、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「２０周年おめでとうございます」「結婚、出産しても続けてくれてありがとう」「ＡＡＡの曲のＰＶの千晃ちゃん今でも観てます」「小学生の時からずっと憧れの人です」「これからもずっと大好きです」など祝福の声が多数寄せられている。

伊藤は２００５年にＡＡＡに加入。１７年１月に結婚していたことと妊娠中であることを発表し、同年３月にグループ卒業。同年７月に第１子出産を報告した。