◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

男子走り幅跳び予選が行われた。予選はＡ組、Ｂ組に分かれ、それぞれ３回の跳躍で８メートル１５以上の選手、または１２位以内の選手が１７日の決勝に進出。日本勢の３人は全員が予選で敗退した。

２１年東京五輪６位入賞の実績を持つ橋岡優輝（２６）＝富士通＝は最終３回目の跳躍で７メートル９５（追い風０・４メートル）をマークしたが、次点の全体１３位で惜しくも決勝進出を逃した。全体１２位の選手とは３センチ差だった。

計測のトラブルで、橋岡が３回目の跳躍で７メートル９５をマークした後、一度は「１２位」と掲示された。しかし、その直後、橋岡の前に試技を行っていた中国選手の記録が７メートル９８と確定。橋岡は１３位になり、予選敗退が決定した。

「本当に悔しい。これ以上、ないくらい。２本目から良くなったが、１本目から、そうならなかったことで決勝に進めなかった」と厳しい表情で話した。計測のミスで順位が確定が遅れたことに関しては「そのようなことはありえること」と冷静に振り返った。

今後については「今、陸上が嫌いなので、いったん離れます。そういうメンタリティーで競技しても自己ベスト記録は出ないので」と橋岡は淡々と話した。

伊藤陸（２４）＝スズキ＝は７メートル６８（追い風０・７メートル）で全体２７位、津波響樹（２７）＝大塚製薬＝は７メートル４２（追い風０・１メートル）で全体３６位で予選敗退となった。