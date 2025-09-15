鈴木亮平「TOKYO MER」初衣装合わせショット公開「感慨深い」「初々しい」の声
【モデルプレス＝2025/09/15】俳優の鈴木亮平が15日、自身のInstagramを更新。過去ショットを披露した。
【写真】鈴木亮平「TOKYO MER」過去ショット
「2021年4月、ドラマ『TOKYO MER』の初めての衣装合わせの写真が出てきました」と過去ショットを公開した鈴木。「まだ袖のワッペンがシールだったり、靴も決定していなかったり、衣装さんの試行錯誤が感じられる懐かしい写真」と思いを馳せた。
この投稿を受け、SNS上では「喜多見チーフ若い！」「かっこよすぎ」「貴重な写真」「感慨深い」「スクラブ姿が初々しい」「エモすぎる」などの声が上がっている。
2021年にTBS系日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」。立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む医師たちの姿は「新たな形の救命医療ドラマ」として多くの感動を生み、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。
劇場版第2弾「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」が公開中のほか、第3弾の公開も決定している。（modelpress編集部）
◆鈴木亮平主演「TOKYO MER」
