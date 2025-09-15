「絶対、後悔させる！」離婚を決意した女性、再び幸せになるための挑戦【ママリ】

ある日突然、夫から「脱サラして農家になりたい」と告げられた、ろん(@pprncyn)さん。その裏で、夫は元カノと不倫をしていました。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『脱サラしたいと言った夫と離婚するまでの話』第14話をごらんください。

ろんさんから、離婚を告げられた後も、変わらずウソをついて元カノとデートを重ねる夫。その間、ろんさんは不倫の証拠集めや、子どもを養っていくための資格勉強などに励んでいました。しかし、気を抜くと涙や怒りがあふれるほど、精神状態は不安定なものに…。

©pprncyn

夫の不倫で心身をすり減らしながらも、必死に努力をしたろんさん。資格試験は惜しいところで落ちてしまいましたが、自信を取り戻すきっかけになったのではないでしょうか。



つらい状況のなか、自分自身や子どものために努力を惜しまない姿が、とてもかっこよくてステキですよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）