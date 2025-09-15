旅行中に大雨！「駐車場に車を取りに…」同乗者の配慮に感動【ママリ】

この漫画は、主人公・すみれさんが友人との価値観の違いに気づき、その後疎遠になったお話です。育った環境によって「常識のズレ」が生じるのは当然です。しかし、そのなかでもお互いが気持ちよく過ごせるにはどうすれば良いのか考えるきっかけになる作品です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『ガソリン代どうする？』第14話をごらんください。

すみれさんは友人との旅行では、いつも車を出していました。しかし、友人はお礼もなく当たり前という態度です。あるとき、職場の同僚と日帰り旅行に行ったすみれさん。すると突然、雨が降ってきました。同僚たちに「車をとってくる」と駐車場へ向かおうとするすみれさん。すると、同僚から思いがけない一言をかけられます。

雨の中、同僚たちを置いて車をとりに一人で駐車場へ向かおうとするすみれさん。その姿に同僚たちは「一緒に行くよ」と買ったばかりのご当地バスタオルをかぶって付いてきてくれました。



同僚の優しさに、すみれさんは自然と「あの2人だったら…」と、学生時代の友人たちと比べていたようです。

