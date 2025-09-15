◇セ・リーグ 巨人0―3DeNA（2025年9月15日 横浜）

巨人の田中将大投手（36）が15日に出場選手登録され、同日のDeNA戦（横浜）で今季8度目の先発登板。6回に先制を許して6回5安打2失点で降板し、史上4人目となる日米通算200勝は2試合連続でお預けとなった。次回は今季2度目の中5日で21日の中日戦（バンテリンD）に先発する。

5回には左翼・丸が、6回には中堅・キャベッジがともに長打性の飛球をダイビングしてスーパーキャッチした。丸のプレーにはマウンドで吠え、ベンチ前で最敬礼して出迎えたマー君。キャベッジのプレーにはマウンド上で脱帽し、感動したような表情を浮かべていた。

丁寧にゴロを打たせてアウトを積み上げた。

「いい形で凡打を打たせることができていたと思いますし、バックの守り、素晴らしいプレーがたくさんあって、それにもり立ててもらいながらいけたんですけど、だからこそ最後あの場面粘りきりたかったなというところはありますし、ちょっとストライクがそろい過ぎてしまったなというところが反省点の一つでありますね」

先制を許した場面。2死一、二塁で石上に初球スプリットを右翼に運ばれた。内野手登録の右翼・中山は懸命に追いかけたが、グラブに当たって捕球できず。適時二塁打となって2点を先制され、この回を投げ切って降板した。

「あそこはね、もう本当ほとんど真ん中だったんで。もっと低めにしっかりと投げきりたかったですね」と悔やんだ田中将。

自身の200勝以上に、クライマックスシリーズ（CS）進出と2位死守が懸かるチームのために何としても勝ちたかった。6回2失点は好投。だが、「そうは思わないです。負けてるんで」と先発投手の役割を果たせなかったとふがいなさを口にした。

打線は田中将がヤンキース時代の2019年9月14日に投げ合ったこともあるケイ（当時ブルージェイズ）に11三振を喫して来日初の完封勝利を献上。巨人の零敗は今季13度目だった。

「相手も、ケイもね、いい投球してたんで。ああいうふうに先に点を取られてしまうとこういうゲームになってしまうんで。こっちもチャンスありましたけど、彼が粘って抑えていたんで。僕も何とか粘りたかった。そこだけですね」

試合終了直後に阿部慎之助監督（46）が次戦は中5日で21日の中日戦に先発させると公表。「勝つためにしっかりと準備するだけです」。マー君の瞳が再び鋭く光った。