ユーチューバー・あやなん（32）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、ユーチューバー・ヒカル（34）の「浮気OK」宣言にコメントした。

ヒカルは14日にアップした動画で、妻・進撃のノアと登場し「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます。簡単に言うと、浮気OKになりました!」と宣言。

この件について、あやなんは「1人の人間として圧倒的な魅力を持っていて尚且つ打算的で行動力もズバ抜けているからこそ人並外れた人気と経済力を持ったんだから 結婚生活が一般とは違っても全く不思議じゃないむしろ納得だなぁ」と私見をポスト。

また「有名人として守れるかも分からない綺麗事の約束を奥さんや世間と交わして苦しくなって嘘ついて後にリークされる状況になるよりも 先手を打って敢えて今この内容の発信をするって到底真似できる事じゃない」と評価していた。

「こういう時はほとんどが幸せアピール愛妻家するのに！w」とし「でもさ、建前で愛妻家ぶってて浮気しまくってる人がうじゃうじゃいるのだからヒカルさんは先に言ってて偉くない？笑」と投げかけていた。