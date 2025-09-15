【MLB】カブス 4ー3 レイズ（9月14日・日本時間15日／シカゴ）

【映像】93.9cm落ちた“幻惑魔球”→打者が走り出すもまさかの判定

カブスの今永昇太投手がレイズ戦に先発出場。初回に84.3マイル（約135.7キロ）の“幻惑魔球”で三振を奪った。その際の相手打者のリアクションが話題となっている。

10勝目を目指してマウンドに上がった今永は、初回から2者連続ホームランを浴びる苦しい展開に。その後、1死一塁でフォーテス捕手と対戦した。フルカウントからの6球目、日本の左腕が選択したのはスプリットだった。84.3マイル（約135.7キロ）のボールが外角低めにすとんっと落ちる。フォーテスはハーフスイングでボールを見送り一塁方向に歩き出していたが、球審はストライクのコール。見送り三振となり、球場からも大きな歓声が上がった。

フォーテスはこの判定に納得いかず、驚きの表情で球審を見つめる。さらに首を小刻みに振りながらダグアウトへと引き上げていった。しかしMLB公式データベースの『Baseball savant』を見てみると、今永のスプリットは37インチ（93.9センチ）落ちてしっかりとゾーン内に収まっており、正しい判定だったと言える。

するとABEMAのコメント欄やSNSでは「今永の絶妙スプリット！」「打者が唖然としてるけどこれはしっかり入ってる」「スプリットで翻弄」「」とファンたちが反応した。

なおこの日の今永は5回を投げて、91球、7安打、2被本塁打、9奪三振、3失点で10勝目はならず。しかしチームは7回に逆転して勝利している。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）