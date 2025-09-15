【期間限定】ゴッホ「星月夜」と萩の月がコラボ♡特別パッケージ登場

仙台銘菓「萩の月」と、フィンセント・ファン・ゴッホの代表作「星月夜」が夢のコラボレーション。2025年9月12日（金）から東京都美術館のミュージアムショップで、特別パッケージ「萩の月」が期間限定で販売されます。西洋と東洋、それぞれの“月”への情緒が融合した美しい限定スイーツ。購入者にはオリジナルのチケットファイルが特典として付属するのも嬉しいポイントです♪

星月夜をまとった限定萩の月



「星月夜」萩の月 特別パッケージは、5個入で税込1,900円。まろやかなカスタードクリームをふんわりカステラで包んだ定番の味わいはそのままに、アートを纏った姿で登場します。

美術館鑑賞のお供や大切な方へのギフトにもぴったり。パッケージを眺めながら味わう時間は、アートとお菓子が重なり合う贅沢なひとときになりそうです。

美術館とオンラインで期間限定販売



販売は東京都美術館ミュージアムショップにて、2025年9月12日（金）から12月21日（日）まで。営業時間は9:30～17:30（金曜は20:00まで）。

第1・第3月曜は休館に準じます。展示会場内での販売はないのでご注意を。さらにオンラインショップ「hmm,」では10月から販売開始予定。

遠方の方も手軽に購入できるのが嬉しいですね♡

アートと銘菓の調和を楽しんで♡



西洋絵画の名作「星月夜」と、東北を代表する銘菓「萩の月」。その出会いは、美術館でしか体験できない特別な時間を届けてくれます。

限定パッケージはなくなり次第終了なので、気になる方は早めにチェックを。オリジナルチケットファイルの特典付きで、アート鑑賞の余韻をおうちに持ち帰れるのも魅力的です。

ぜひこの秋、心と舌を満たす限定コラボを堪能してみてください♪