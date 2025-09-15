¡Ö¤³¤ê¤ã¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤À¡×¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¥á¥¤¥É»Ñà¥â¥âá¤Ë¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª¤ÇÂçÈ¿¶Á¡Ö¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤¿¤é½Ð¤Æ¡×
¼Â¼Ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤¬¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¤·¤ÆÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×(ËèÆüÊüÁ÷)¤Ï¡¢Í©Îî¤ò¿®¤¸¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦°½À¥Åí (¥â¥â)¤È¡¢¥ª¥«¥ë¥È¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¹âÁÒ·ò(¥ª¥«¥ë¥ó)¤¬±§Ãè¿Í¤äÍÅ²ø¤ÈÀï¤¤¡¢²ø´ñ¸½¾Ý¤ËÄ©¤àÏÃ¤Ç¸½ºßÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£
¡¡¥â¥â¤¬¥á¥¤¥É»Ñ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ËÊ±¤·¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÈTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ê¤ã¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤À¡×¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§¡×¡Ö¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤¿¤é½Ð¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2019Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢³«Àß¤«¤é2½µ´Ö¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¤ÏÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¦¤¢¤Î¤½¤é¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£