¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤ã¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ç²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¡×¥Þ¥é¥½¥ó2ÅÙÌÜ¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×11°Ì¤Î¶áÆ£Î¼ÂÀ¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤ØÂç¤¤Êºâ»º¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê15Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Î¾ÏÓ¤ò¹¤²¤Æ¥´¡¼¥ë¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£¡Ö8°Ì¤Þ¤Ç¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤ÈÃ£À®´¶¤¬È¾¡¹¡×¡£ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç2»þ10Ê¬53ÉÃ¤Î11°Ì¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤â¡¢8°Ì¤È19ÉÃº¹¡£ÆüËÜÃË»Ò¤Ç12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆþ¾Þ¤¬¸«¤¨¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼êÊü¤·¤Ç¤Ï´î¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÀ¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë·òÆ®¤·¤¿¡£½ª»Ï5¥¥í15Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤ÎÅ¸³«¡£30¥¥íÉÕ¶á¤Ç°ìÅÙ¤ÏÀèÆ¬½¸ÃÄ¤«¤éÎ¥¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤¬¡ÖµÓ¤Ë¤â¡ÊÈèÏ«¤¬¡Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤³¤³¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤ã¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ç²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¡×¤ÈºÆ¤ÓÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡38¥¥íÉÕ¶á¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿³°¹ñÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¿©¤é¤¤¤Ä¤±¤Ð¡¢¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤ÈÄü¤á¤º¤ËÁö¤êÀÚ¤ì¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜÉ¸¤ÎÆþ¾Þ·÷Æâ¤òÁÀ¤¦Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¯ÍÎÏÁª¼ê¤âÂ³¡¹¤ÈÃ¦Íî¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¤Þ¤ÀÎÃ¤·¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÏÍ¾Íµ¤À¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¿¡£³°¤Î´Ä¶¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¹â²¹´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤ÇÎý½¬¡£´À¤ÎÀ®Ê¬¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦ËÉÙ¤Ê¼«¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¡¢²Æ¾ì¤ÎÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¡¦Åç¸¶¹â¡¢½çÂç¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Ç¯2·î¤ÎÂçºå¤ÇÆüËÜÎòÂå5°Ì¡¢½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö5Ê¬39ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£·Ð¸³¤¬Àõ¤¤25ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¡£ÄãÌÂ¤¬Â³¤¯ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó³¦¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë
¡Ú¶áÆ£Î¼ÂÀ¤ÎÄÌ²á¥¿¥¤¥à¡Û
¡¡5¥¥í¡¡¡¡¡¡¡¡15Ê¬25ÉÃ¡Ê24¡Ë
10¥¥í¡¡¡¡¡¡¡¡30Ê¬51ÉÃ¡Ê29¡Ë
15¥¥í¡¡¡¡¡¡¡¡46Ê¬30ÉÃ¡Ê42¡Ë
20¥¥í¡¡1»þ´Ö¡¡1Ê¬57ÉÃ¡Ê33¡Ë
25¥¥í¡¡1»þ´Ö17Ê¬13ÉÃ¡Ê19¡Ë
30¥¥í¡¡1»þ´Ö32Ê¬29ÉÃ¡Ê15¡Ë
35¥¥í¡¡1»þ´Ö47Ê¬49ÉÃ¡Ê14¡Ë
40¥¥í¡¡2»þ´Ö¡¡3Ê¬56ÉÃ¡Ê10¡Ë
¡¡¥´¡¼¥ë¡¡2»þ´Ö10Ê¬53ÉÃ¡Ê11¡Ë
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤ÏÄÌ²á½ç°Ì¡¡