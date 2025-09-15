◆陸上 世界選手権（15日、東京・国立競技場）

男子110メートル障害の予選が行われ、昨夏のパリ五輪5位の村竹ラシッド（JAL）は13秒22の5組2位で危なげなく16日の準決勝に進出した。8月には日本勢で初めて12秒台突入となる12秒92をマークしたエースが、この種目での日本勢初メダルはもちろん、トラック種目で初の金メダルへ好発進した。

今季は安定して好タイムを連発し世界最高峰のダイヤモンドリーグでも上位を争った。地力の向上を示す中で、8月16日のナイトゲームズ・イン福井で12秒92（追い風0・6メートル）をたたきだし、日本選手で初めて13秒の壁を突き破った。大台はアジア選手としても2人目の快挙で、2004年のアテネ五輪の同種目を制した劉翔（中国）のアジア記録にも0秒04に迫る快記録だった。

過去のキャリアも、記録と同様に壁にぶつかるたびに突き破ってきた。21年の東京五輪は参加標準記録を突破しながらも、代表選考会だった日本選手権の決勝でフライングをして失格と失意の結果に終わった。

初出場した22年のオレゴン世界選手権では予選落ち。23年のブダペスト世界選手権は左脚の負傷で出場を逃した。かつては小柄な日本選手は不利と言われた種目で苦闘も長かった。父がトーゴ出身の村竹も身長179センチと大柄ではないが、ハードル間の足さばきをたゆまぬ努力で磨き、上半身の強化などを重ねて挑んだパリ五輪では5位入賞の快挙を遂げた。不屈のハードラーが、母国で表彰台の前に立ちはだかる壁を打ち砕くべくまい進する。（記録は速報値）

準決勝は16日20時40分、決勝は22時20分開始予定。男子110メートル障害の主な記録は次の通りで、世は世界記録、大は大会記録、アはアジア記録、日は日本記録。



◆世 A・メリット（米国） 12秒80

◆大 C・ジャクソン（英国）12秒91

◆ア 劉翔（中国） 12秒88

◆日 村竹ラシッド 12秒92