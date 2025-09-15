◇陸上 世界選手権第3日 女子100メートル障害準決勝（2025年9月15日 国立競技場）

女子100メートル障害の準決勝が15日に行われ、2大会ぶりの出場となる日本記録保持者の福部真子（29＝日本建設工業）は13秒06で1組7着となって敗退した。

レースを終えた福部は取材エリアで「今季最悪の走りをしてしまった」と言いつつも、ここまでの歩みを問われると、涙を流した。

「菊池病になった時に、もう終わりだなと思っていたし、代表のユニホームを着て走れないなと思っていた時間もあった。こうやって日本代表のユニホームを着て、日本中の皆さんに応援してもらう姿は想像していなかった。よく頑張ったと自分を褒めてあげたい」

昨秋に発症した、リンパ節に良性の炎症が起きる原因不明の「菊池病」に悩まされてきた中での大舞台だった。

「菊池病の方がどれだけ世界陸上を見てくれたか分からないけど、1人でもいいんです。私が頑張っていることが何か生きる活力だったり、もう少し頑張ろうかなとか。菊池病じゃない人も、こういう病気なんだなと調べてもらうことが第一歩だと思うので。もっともっと認知度が高まれば、菊池病の方が過ごしやすい社会になると思う。早く特効薬を作ってほしいです（笑い）」

涙と笑顔で世界陸上を戦い終えた。