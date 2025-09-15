女優の江口のりこ（45）が15日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（月曜後7・00）に出演。知られざる交友関係を打ち明けた。

今回の放送では、江口がサンドウィッチマン、お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹、「カラテカ」の矢部太郎とともに、創立100周年を迎えた「大井川鐵道」に乗り込み、飲食店を探す旅に参加した。

旅の道中、江口と矢部が20代からの親友であることが明かされ、伊達みきおは「意外！」と驚きの声を上げた。

江口は、「なんか仲良くなりましたね。映画で夫婦役をやったんですけど、1日だけの撮影で。でもその後すぐ、映画の主題歌のPVにもその役のまま出たんですよ」と、当時の出会いを振り返った。

その後、食事に行く関係にまで発展したという2人。矢部は「友達いなそうな人を誘いたいなと思って。江口さん、なんか友達いなそうに感じたんです」と冗談交じりに語り、2人の関係性を明かした。さらに、「9割ぐらい江口さんがしゃべってるんですよ」と独特な距離感をのぞかせた。

これに対し江口は、「話を聞いてくれるんですよ。仕事でこういうことがあって、どう思う？って。人付き合いは得意なほうじゃないので、自分から“ご飯行こう”とか誘えないんですけど、矢部さんは気軽に誘えるんです」と笑顔で語っていた。