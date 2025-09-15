お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、お笑いコンビTKOの木下隆行（53）が自身の一部SNS投稿をめぐって謝罪したことについて言及した。

既に削除されているとみられる木下のインスタグラムには、現地の僧侶のようなけさを着た姿で寺院の前で撮影した姿の動画などが投稿されていた。仏教徒が多いタイの刑法では、僧侶ではない人が僧侶のように装う行為をすることなどは違法になる可能性があるという。

粗品は経緯を説明する前段階で「これ笑いにくい、ほんまはめっちゃおもろいけど。何しとんねんこいつ」とツッコミを入れながらスタート。

その後、経緯を説明後に「何しとんねん！ 木下！ ボケェ！」と絶叫。そして鉄板フレーズ「ただぁ！」を発射した上で「くれぐれも帰ってこんといてな」とかぶせた。

「なんやこいつ。くれぐれももう、帰ってこないでください、もう日本に。勘弁してください。タイにも失礼ですよ」と冷静にツッコミを入れた。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。