ＦＣ東京、１７年ぶりに東京ダービー勝利…長倉幹樹の決勝弾で１―０で勝利

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節 ＦＣ東京１―０東京Ｖ（１５日・味スタ）

ＦＣ東京が東京Ｖに１―０で勝利した。

Ｊ１で１６年ぶりに対戦した昨季からここまで３戦３分けで、通算でもリーグ戦６勝５分け６敗の互角の戦いだった東京ダービー。立ち上がりチャンスを作ったのは東京Ｖだった。初先発のＦＷ唐山がゴール前で倒されて直接ＦＫを獲得するも、ＦＷ染野のキックは壁に阻まれる。

さらに同１７分にはＭＦ斎藤のミドルシュートがクロスバーに阻まれる。

序々にＦＣ東京が左サイドの遠藤を中心に攻撃を仕掛ける場面が増えるも、東京Ｖの守備陣が決定機を作らせず、前半は０―０で折り返した。

後半も立ち上がりにチャンスを作ったのも東京Ｖだった。ＭＦ斎藤がゴール前で左足シュートを放ち、直後にも唐山がミドルシュートでゴールを狙うもゴールは奪えず。

均衡が破れたのは後半１５分だった。ロングボールに抜け出したＦＣ東京のＦＷ長倉が左足で鮮やかなループシュートを決めて先制した。この１点が大きな意味を持ち、ＦＣ東京が２００８年４月１２日（味スタ、アウェー）以来、実に６３６５日ぶりのダービーでの勝利を挙げた。