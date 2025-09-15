藤井風＆黒柳徹子の交流が話題 「楽しかったわ！またね 徹子」ハートマーク
シンガー・ソングライターの藤井風と司会者・俳優の黒柳徹子が15日、インスタグラムに投稿しあい、話題を集めた。
【写真】『徹子の部屋』黒柳徹子＆藤井風の2ショット
藤井が8日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』に出演。黒柳から「今度、ご飯一緒に行きましょう。約束ね」と持ちかけられると、藤井が指切りの仕草をして応じる場面があった。
この約束が実現した様子。藤井は自身のインスタグラムのストーリーズに、黒柳とテーブルをはざんだ2ショットを披露。
黒柳もストーリーズで写真を披露して「楽しかったわ！またね 徹子」とハートマークを添えた。
【写真】『徹子の部屋』黒柳徹子＆藤井風の2ショット
藤井が8日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』に出演。黒柳から「今度、ご飯一緒に行きましょう。約束ね」と持ちかけられると、藤井が指切りの仕草をして応じる場面があった。
この約束が実現した様子。藤井は自身のインスタグラムのストーリーズに、黒柳とテーブルをはざんだ2ショットを披露。
黒柳もストーリーズで写真を披露して「楽しかったわ！またね 徹子」とハートマークを添えた。