WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（69）が自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）と前WBC、IBF世界バンタム級統一王者・中谷潤人（27＝M・T）のスーパーマッチを予想した。

具志堅氏は「スピード、パンチ力は互角」と切り出した。その上で、「中谷さんの左ストレートは真っ直ぐなのか横からなのか、どこから出るか分からない」と説明した。

ただ、「リーチもあるので、どういう距離感でボクシングするかはまだ分からない」と指摘。井上戦の前、年末に行う一戦で見えてくるのではないかとした。

不安要素としてはバンタム級から階級を上げて井上に挑戦になるとパワーがどうか、だという。

体格と、その体重で発揮できるパワーは違うようだ。

スーパーバンタム級でのパワーは井上に分があるが、具志堅氏は「そこはスピードがあるから」と、中谷はスピードで補えるだろうと推察した。

いずれにしても東京ドームを舞台に繰り広げられる大一番。数多の世界戦を観戦してきた具志堅氏でさえ「日本人チャンピオン同士の世界戦では史上最高じゃないかな」と興奮を抑えきれない様子だった。