30代になると周りが結婚し始めるため、焦る人が増える時期だと思います。ただ、結婚願望がない人や自立心が強い人は、そこまで焦る気持ちがなく「一生働き続けたい！」と考えているのではないでしょうか？ とはいえ、周りの反応は気になってしまいますよね……。今回は、結婚願望がないアラサー女子がショックを受けた話をご紹介いたします。

結婚願望がないのは変？

「同級生の結婚式に招待されることが増え、結婚を意識することも多くなりましたが、私は誰かに頼らずに一人で生きていきたいタイプなんです。でも友達が『結婚したいと思わないの？』『一人で生きてくなら一生働かなきゃじゃん？』と話していたので『私は一生働きたいと思ってるけど……』と言うと、ドン引きされました。この歳で結婚願望がないことや、ずっと働きたいと思ってることは、変なのでしょうか……。周りの反応にショックを受けましたね」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ それぞれ価値観は異なるので、結婚したい人も働き続けたい人も、どちらも尊重される社会であるべきですよね。たとえ自分の意見が少数派だとしても、無理に合わせる必要はありません。自分自身が心地よく、充実した生き方ができるのがベストですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。