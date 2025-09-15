日向坂46、15thシングル「お願いバッハ！」スペシャルパフォーマンスの緊急生配信が決定
日向坂46の15thシングル「お願いバッハ！」のリリースを記念して、日向坂46 Official YouTubeチャンネルにて緊急生配信が決定したことが発表された。
■「お願いバッハ！」を初めてフルサイズパフォーマンス！
表題曲「お願いバッハ！」の特別パフォーマンスライブで、初めてフルサイズのパフォーマンス見ることができる。配信は発売当日の9月17日17:30からとなり、その他の内容や詳細は明かされていない。どんなパフォーマンスを見せてくれるのか是非ともリアルタイムで確認しておきたい。
9月20日からは、全国6都市13公演をまわる“日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」”もスタートし、気持ち新たに躍進していく日向坂46に今後も注目したい。
■【緊急生配信】日向坂46『お願いバッハ！』スペシャルパフォーマンス
■リリース情報
2025.09.17 ON SALE
SINGLE「お願いバッハ！」
■関連リンク
日向坂46 OFFICIAL SITE
