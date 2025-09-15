「ＤｅＮＡ３−０巨人」（１５日、横浜スタジアム）

巨人は完封負けで３位転落。田中将大投手は６回２失点と力投したが、日米通算２００勝達成は持ち越しとなった。

五回まで無失点と力投していたが、六回に先制点を献上した。２死一、二塁から石上に右越えの一打。右翼手・中山が背走しながら懸命に腕を伸ばしたが、鋭い打球にグラブをはじかれ、キャッチできなかった。２者が生還して０−２となった。七回の攻撃で代打を送られ、球数９０球で交代となった。

五回は左翼手の丸、六回は中堅手・キャベッジが好守を連発。田中将は「いい形で凡打を打たすことができていた。バックの守りも素晴らしいプレーいっぱいあった」と振り返りつつ、「盛り立ててもらいながらいけたが、最後、粘り切りたかったなというのはある。ちょっとストライクが揃い過ぎたのが反省点のひとつですね。ほとんど真ん中だった。もっと低目に投げ切りたかった」と反省の言葉を並べた。

難敵ケイとの投手戦。「相手のケイもいい投球していた。先に点を取られるとこういうゲームになってしまう。僕も粘りたかった、そこだけです」と悔しさをにじませた。

六回終了後のイニング間では阿部監督に言葉をかけられ、うなずく様子も。阿部監督は試合後、２１日の中日戦での先発を明言した。右腕は「勝つ為にしっかり準備するだけです」と前を向いた。