◇陸上 世界選手権東京大会第3日 男子110メートル障害予選（2025年9月15日 東京・国立競技場）

男子110メートル障害の予選が行われ、村竹ラシッド（23＝JAL）は予選5組に登場。13秒22の2着で準決勝に駒を進めた。

選手紹介されると、カメラに向かってポージング。「1日目、2日目とあれだけ盛り上がってるので、自分からも盛り上げようかなと。（ポーズは）昔見てたアニメ（ボボボーボ・ボーボボ）のです」と説明した。

スタートは少し出遅れたものの、ぐんぐん加速。隣のレーンを走ったパリ五輪金メダルで、世界選手権3連覇中のホロウェイ（米国）をゴール前でかわす快走だった。

「余力を残してゴールできた。想像以上の歓声で楽しくなっちゃいましたね。この一本で体にスイッチ入ったので（準決勝は）力強さと切れ味を両立できるレースにしたい」

ホロウェイとのレースにも「いきなりかよと思ったけど、結局決勝で戦う相手だと思うので不安にならずに走れた」と手応えを口にした。

村竹は8月17日のナイトゲームズ・イン福井で12秒92の日本新記録を樹立した。日本勢初の12秒台突入で、今季世界2位の好タイム。昨夏のパリ五輪では5位入賞を果たしている。