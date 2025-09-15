『仮面ライダーガヴ』第1話がYouTubeで突然公開 ファンも納得の名作「この時点で面白い」
東映が運営する公式YouTubeチャンネル「東映特撮YouTube Official」で『仮面ライダーガヴ』（2024）の第1話、第2話が配信された。
【動画】YouTubeで公開された『仮面ライダーガヴ』第1話
第1話「おカシな仮面ライダー!?」は昨年9月1日に放送された。あらすじは「異世界からやってきたショウマ（知念英和）は、腹ペコで倒れているところを始（平野絢規）という少年に救われる。始にもらったお菓子を大興奮で口にするショウマだったが、食べると同時に次々にゴチゾウが生まれていく。その頃フリーライターの絆斗（日野友輔）は、取材のかたわら“モンスター”の出現情報を集めていた。ショウマを自分の秘密基地に匿い、自宅へと急ぐ始の前に謎の男（片桐仁）が現れた。男は怪人グラニュートに変貌し、始に迫っていく。始を助けようとするショウマだったが、グラニュートにまるで歯が立たない。苦しむショウマの前にゴチゾウが突如現れた。ショウマはゴチゾウをセット＆イート！仮面ライダーガヴに変身し、グラニュートに立ち向かう！」という内容だった。
ファンから名作と言われている『仮面ライダーガヴ』。第1話のコメント欄では「この時点で面白い」「1話目からして完成度が高かった」「世界一かわいい初変身シーン」といった感想が並んでいた。
