CLAN QUEENが、9月3日(水)に配信リリースした新曲「MONOPOLY」のミュージックビデオを公開した。

新曲「MONOPOLY」はサーカスのような煌びやかさの中に暗く危うさの漂う雰囲気が蔓延するCLAN QUEENらしさの詰め込まれた楽曲となっており、何をやっても満たされない渇きを感じさせる歌詞とは裏腹に、ハイパーポップをも取り込んだオルタナティブで華やかなアレンジで構築され、よりスリリングで危ういサウンドが印象的だ。

今回のMVも、amazarashiや私立恵比寿中学のMVなどを手掛けているメンバーのマイ(Ba)が監督を務めた。マイは本作MVについて「このMVでは、交わらない美学のぶつかり合いと、揺らごうとしても揺らげない価値観を描いています。何に美しさを感じるのかは人によって違います。そんなMVの中の整頓と偶然、二つの価値観の対比に注目して見ていただけたら嬉しいです。」とコメントしている。

CLAN QUEENは11月、12月に東阪で＜2MAN LIVE”MIRAGRAM”＞を開催。11/29(土)神奈川KT Zepp YOKOHAMA公演にはTHE ORAL CIGARETTES、12/5(金)大阪ゴリラホール公演にはyamaが出演する。チケットは、本日よりローチケ：プレリクエスト2次先行がスタート。

「MONOPOLY」

2025.09.03 Digital Release

https://orcd.co/clanqueen_monopoly

＜CLAN QUEEN 2MAN LIVE“MIRAGRAM”＞

2025/11/29(土) 神奈川 KT Zepp YOKOHAMA

open 17:00 / start 18:00

Guest Act：THE ORAL CIGARETTES 2025/12/5(金) 大阪 ゴリラホール

open 18:00 / start 19:00

Guest Act：yama Ticket : ￥6,500+1D

ローチケ：プレリクエスト2次先行

URL：https://l-tike.com/clanqueen/

受付期間：〜2025/9/23(火)23:59