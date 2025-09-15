内田彩、10周年記念リミックスアルバム発売決定。「アップルミント」Emo phrase Re:mixを先行配信
内田彩が、アーティストデビュー10周年を記念したリミックスアルバム『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』を、デビュー記念日の11月12日にリリースすることが決定した。
これは、本日開催されたリバイバル公演＜AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE 〜アップルミント Baby, Are you ready to go?〜＞そして10周年を締めくくるライブ公演＜AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE 〜Re:birthday〜＞で発表されたもの。内田彩は昨年11月13日に10周年記念シングル「にぎやかな心たち」をリリースすると、2月に持ち曲全78曲を披露するコンプリートツアー、5月にぐんまちゃんとの2MAN LIVE、7月に10周年アルバム『Re:birthday』をリリースするなど、“にぎやかな10周年”を掲げて精力的に活動していた。
“にぎやかな10周年”を締めくくるリミックスアルバム『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』は、デビューアルバム表題曲「アップルミント」に始まり、2ndアルバムやコンセプトアルバム収録曲、アニメタイアップソング「Sign」「Reverb」や、今年1月に放送されたアニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」などを含む、彼女の活動の軌跡を辿るような全11曲のリミックスを収録。リミキサー陣には10年の音楽活動を支えてきた作家陣が名を連ねている。
CDはコロムビアミュージックショップ限定で本日より予約受付を開始。さらに、明日9月16日（火）0時より「アップルミント - Emo phrase Re:mix by よる。& 俊龍 -」が配信リリースされることも決定した。
■先行配信「アップルミント - Emo phrase Re:mix by よる。& 俊龍 -」
2025年9月16日(火)0時〜 配信スタート
https://ayauchida.lnk.to/applemint_Emo_phrase_Remix
■アルバム『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』
2025年11月12日
コロムビアミュージックショップ限定販売
CD：SACX-1117｜￥3,300（￥3,000+tax）｜リミキサーズノーツ掲載
収録内容
01 アップルミント - Emo phrase Re:mix by よる。& 俊龍 -
02 ヘルプ！！ - Rush Candy Rave Re:mix by 小野貴光 -
03 キリステロ - Slashed Down Re:mix by 高橋修平 -
04 Like a Bird - Geki Age Hardcore Re:mix by 金崎真士 -
05 Reverb - Digita-Loud Re:mix by Hiroaki Suzuki -
06 Sign - Hi-speed breakcore Re:mix by 坂部剛 -
07 So Happy - So, Happily Ever After Re:mix by hisakuni -
08 Explosive Heart - Hyper☆Mash Re:mix by ツカダタカシゲ -
09 Floating Heart - Cosmetic garage Re:mix by nicely nice -
10 オレンジ - Kirakiragtime Re:mix by 永塚健登 -
11ピンク・マゼンダ - Piano RENDAN Re:mix by 松坂康司 -
■コロムビアミュージックショップ購入者特典
・L判ブロマイド2枚セット Re:1st SOLO LIVE Ver.
または
・L判ブロマイド2枚セット Re:birthday Ver.
※L判ブロマイドは、9月15日開催ライブでの撮り下ろしライブ写真でデザインいたします。絵柄は後日発表いたしますので、楽しみにお待ちください。
※特典L判ブロマイドには、ランダムで直筆サインが入ります。
■コロムビアミュージックショップ予約受付中
https://shop.columbia.jp/shop/e/euchidaRemix/
■セットリストプレイリスト
▽AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE 〜アップルミント Baby, Are you ready to go?〜
https://AyaUchida.lnk.to/Re1st_SOLO_LIVE
▽AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE 〜Re:birthday〜
https://AyaUchida.lnk.to/Rebirthday_10th_Anniv_FINAL_LIVE
■期間限定アーカイブ映像配信
【昼公演】AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE 〜アップルミント Baby, Are you ready to go?〜
https://live.nicovideo.jp/watch/lv348250095
【夜公演】AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE 〜Re:birthday〜
https://live.nicovideo.jp/watch/lv348255769
＜視聴チケット＞
・昼／夜公演 各4,200円（税込）＋サービス手数料420円
＜視聴チケット購入特典＞
【全員】特典映像あり（後日配信）
※特典映像は、＜Re:1st SOLO LIVE＞＜Re:birthday＞どちらかのチケットをご購入いただければ視聴可能です。
【抽選】番組中にコメントしていただいた方の中から抽選で3名様にサイン入りグッズプレゼント
＜視聴期間＞
2025年9月29日(月)23時59分まで
＜販売期間＞
2025年9月29日(月)20時00分まで
▼視聴チケット販売中
https://dwango-ticket.jp/project/3vH066dlga
◾️アルバム『Re:birthday』
2025年7月23日（水）発売
・10周年記念セット（CD+2Blu-ray(LIVE)+2アクリルスタンド）
\18,700（税込）※コロムビアミュージックショップ限定販売
・初回限定盤（CD+Blu-ray）
COZX-2188-2189 \4,400（税込）
・通常盤（CD）
COCX-42509 ￥3,300（税込）