オシャレな上に悩みも解消！？【40・50代】丸っとマネしたい♡「こなれボブ」

気になる白髪やペタンコ髪など……、大人女性ならではの髪の悩みは、「こなれボブ」が解消に導いてくれるかも。程よい立体感や抜け感でおしゃれな雰囲気を演出しつつ、若々しい印象に仕上がりそう。今回は、丸っとマネしたくなるようなこなれボブをピックアップ。忙しい毎日にもぴったりなヘアスタイルをぜひ参考にしてみてください。

コンパクトなナチュラルボブ

顎のラインでパツっと揃えた切りっぱなしのこなれボブ。コンパクトなシルエットが全身をバランスよく見せてくれそうです。程よいウェーブをプラスすることで立体感を演出しているのがポイント。作り込みすぎないナチュラルな仕上がりがオシャレです。

束感のあるスタイリングでこなれ度アップ

こちらは、@acco.mamaさんが「40代推しボブヘア」と紹介しているヘアスタイル。ハイライトで明るくおしゃれに白髪をぼかし、若々しい印象に仕上げています。束感のあるスタイリングは、ボブをこなれた雰囲気に見せたい人にぴったり。「ヘアオイル10プッシュつけてから毛先を外巻きにしてハチ上を内巻きするだけ！」とコメントしています。

奥行き感のあるカラーで軽やかに

こちらのボブは、グラデーションのハイライトが垢抜けた雰囲気。根元が伸びても目立ちにくく、メンテナンスの頻度が抑えられそうです。奥行き感のあるカラーによって、ふんわりとした軽やかさを演出できるのがポイント。ナチュラルなボブがぐっとおしゃれに仕上がっています。

柔らかな雰囲気のまろやかベージュ

こちらは、ヘアスタイリストの@amimotokiさんが「あごボブ × 柔らかベージュ」と紹介しているヘアスタイル。シャープになりがちなぱつっとボブが、まろやかなベージュを組み合わせることで上品な印象に仕上がっています。ヘアスタイルを変えたい40・50代は、ぜひ参考にしてみてください。

