◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

女子１００メートル障害決勝では、３０歳で初代表の苦労人・中島ひとみ（長谷川体育施設）が登場。１３秒０２の２組７位で、同種目の日本勢初の決勝進出を逃した。

遅咲きのハードラーだ。今季、５月のセイコー・ゴールデングランプリ（１２秒８５）、７月初旬の日本選手権の予選（１２秒８１）で自己ベストを連発し、３０歳の今年、群雄割拠の女子ハードル界でようやくトップと肩を並べるまでに成長した。

ただ、これで終わりではない。７月のフィンランドで行われた国際競技会では、日本歴代２位の１２秒７１（追い風０・７メートル）で勝利し、世界陸上の参加標準記録を突破。大会前最後の大会だった８月の実業団・学生対抗でも再び１２秒７１（追い風１・１メートル）をマークと、進化し続けて国立に乗り込んできた。

私生活では、２３年に男子４００メートル障害の豊田将樹（富士通）と結婚したことを日本選手権決勝後に公表した。「ずっと言いたかったんです〜」と幸せいっぱいに話すキュートな姿も相成って注目度がアップし、一気に時の人となった。１４日の予選突破後には「彼も喜んでくれればいいな、と思います」と公私ともに充実。二人三脚で世界と堂々と対峙（たいじ）した。