◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）

巨人・田中将大投手（３６）の史上４人目となる日米通算２００勝達成は次戦以降に持ち越しとなった。ＤｅＮＡ戦に先発し、丸やキャベッジの好守にも助けられながら５回まで無失点。しかし、０―０の６回に石上に右越え２点二塁打を許し、移籍後最長の６回２失点で３敗目を喫した。試合後、阿部監督は田中の次回登板は２１日の中日戦（バンテリンＤ）と明かした。

田中将大に聞く

ー最後はなんとかゼロで踏ん張りたかった

「もちろん、はい」

ー全体的に内角も使いながら

「そうですね、いい形で凡打を打たすことができたと思いますし、バックの守り、素晴らしいプレーがたくさんあって、それに盛り立ててもらいながら行けたんですけど。だからこそやっぱ最後、あの場面、粘りきりたかったなと。ちょっとストライクが揃いすぎてしまったな、っていうところが反省点の１つではありますね」

ー石上のところは低めで空振りもしくはファウルを奪いたかったか

「もうあそこは本当ほとんど真ん中だったんで。もっと低めにしっかりと投げ切りたかったですね」

ー６回２失点。先発の役割は果たした

「そうは思わないです。負けているので」

ーチームにとっても大事な試合だっただけに悔しさが

「相手のケイもいい投球してたんで。ああいう風に先に点を取られてしまうと、こういうゲームになってしまう。こっちもチャンスありましたけど、彼が粘って抑えていたので、僕もなんとか粘りたかったなって。もうそこだけですね。

ー監督が次名古屋と。次に向けて

「もう勝つためにしっかりと準備するだけです」