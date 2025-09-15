「それはアカン」わざと？ 倒れた相手にボールを当ててCKを取ろうとした？ 長倉幹樹への警告にネットざわつく「いらんイエローだわ」
少なからず物議を醸すワンシーンだった。
FC東京は９月15日、J１第29節で東京ヴェルディと味の素スタジアムで対戦。60分に長倉幹樹の鮮やかなループシュートで先制に成功する。
その長倉が90＋１分に警告を受ける。敵陣右サイドの深い位置。長友佑都の激しいチャージに福田湧矢がゴールライン際で倒れる。その後の流れでキープした長倉が、CKを取ろうとしたか、倒れたままの福田にボールを当ててしまう。
この行為にヴェルディ側が激怒。一時は両チームが入り乱れる状態に。山本雄大主審は長倉にイエローカードを提示。ネット上では「それは無いわ」「それはイカンて」「それはアカンわ」「長倉よ...紳士であれ」「退場じゃないんだ」「あれはいらんイエローだわ」といった声があがった。
なお、試合はFC東京が１−０で勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
