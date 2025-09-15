東日本出身者に聞いた「出身と聞いてすごいと思う大学」ランキング！ 2位「京都大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
出身大学名を聞いたとき、その難易度や知名度から思わず「すごい」と感じてしまうことがあります。それぞれの大学が持つ歴史やブランドイメージ、そして卒業生の活躍ぶりが、人々の間で特定の評価を形作っているのかもしれません。
All About ニュース編集部では、東日本出身の男女160人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「聞いてすごいと思う、他人の出身大学」についてのランキング結果を紹介します。
※本調査は東日本出身者160人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【15位までの全ランキング結果】
回答者からは「努力だけではどうにもならない領域の大学というイメージです。（30代女性／長野県）、「日本の二台巨頭と言われている大学」（30代女性／福岡県）、「どの大学もすごいですが、東の東大・西の京大は別格の品位を感じます」（40代男性／長野県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「ザ・難関大学！周りに挫折した知人が数知れないから」（40代女性／兵庫県）、「多くの官僚や優秀な研究者を輩出しているから」（60代男性／神奈川県）、「東大出身者の人と仕事したことがあるがとても話がわかりやすい」（40代女性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、東日本出身の男女160人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「聞いてすごいと思う、他人の出身大学」についてのランキング結果を紹介します。
【15位までの全ランキング結果】
2位：京都大学／70票2位は「京都大学」でした。「東の東大、西の京大」と並び称され、西日本における最高学府として広く認知されています。偏差値の高さに加え、ノーベル賞受賞者を多く輩出する独創的な研究力や、柔軟で自由な発想ができる学風も「すごい」という評価につながっているようです。
回答者からは「努力だけではどうにもならない領域の大学というイメージです。（30代女性／長野県）、「日本の二台巨頭と言われている大学」（30代女性／福岡県）、「どの大学もすごいですが、東の東大・西の京大は別格の品位を感じます」（40代男性／長野県）などのコメントが寄せられていました。
1位：東京大学／143票1位は「東京大学」でした。「日本の最高学府」として、その名は広く知られています。入学が極めて難しいという認識に加え、官僚や研究者をはじめ、社会のあらゆる分野で活躍する優秀な人材を数多く輩出している実績が、「すごい」という圧倒的なブランドイメージを確立しているようです。
回答者からは「ザ・難関大学！周りに挫折した知人が数知れないから」（40代女性／兵庫県）、「多くの官僚や優秀な研究者を輩出しているから」（60代男性／神奈川県）、「東大出身者の人と仕事したことがあるがとても話がわかりやすい」（40代女性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)