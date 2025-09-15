（竹井アナウンサー）「北海道最高峰の大雪山系の旭岳。緑一色のように見えますが、少しずつ黄色く色づいています」



標高およそ２３００メートルの大雪山系旭岳です。



３合目から５合目付近にかけて「ナナカマド」や「チングルマ」などの高山植物か少しずつ色づき始めています。



（竹井アナウンサー）「頂上まで山を登り切った登山客がたくさん写真を撮っています」





旭岳ロープウェイの運行会社によりますと、利用客は午後２時時点でおよそ１２００人。紅葉は平年よりも少し遅いということですが、一足早く北海道の秋を楽しんでいました。（竹井アナウンサー）「金曜日から始まったオータムフェスト。大通公園は多くの人で賑わっています」食欲の秋を満喫する人たちもー（北本アナウンサー）「ラムチョップをいただきます。おいしい」札幌・大通公園で開かれている道内最大級の食の祭典「オータムフェスト」。多くの家族連れなどで賑わいを見せていました。（子ども）「おいしい。冷たい。暑い（母親）「本当は座りたかったんですけど、席がいっぱいで諦めて」札幌は１５日、２８．５℃まで気温が上がり夏の陽気となりました。晴天のもと、昼からビールを楽しむ人もー（客）「最高です。かなりしみますね」（客）「昼からビールを飲んでおいしいものを食べて最高です」（竹井アナウンサー）「行楽日和のきょう、円山動物園は家族連れなど多くの人で賑わっています」札幌の円山動物園ではこの暑さをしのごうと水分補給するゾウにーキリンも残暑が和らぐのを首を長くして待っているようです。「花より団子」とばかりのイベントもー（石田記者）「円山動物園では札幌圏の特産品を集めたイベントが開催されています」地域の特産品を販売する「さっぽろ圏いちば」。石狩市内で収穫したカボチャやニンジン、ジャガイモが売られていました。なかでも人気なのはタマネギの詰め放題です。（子ども）「楽しかった」（母親）「まだ来たばかりなのでいろいろ見てこようと思います」こちらはスポーツの秋に夢中。江別市内で開かれたのは、北海道日本ハムファイターズの元選手などによる野球教室です。地元の小学生らおよそ７０人が参加し、ＯＢの田中賢介さんからボールの投げ方などを学んでいました。晴天に恵まれた３連休の最終日。紅葉にグルメにスポーツに、北海道の秋を満喫できる１日となったようです。