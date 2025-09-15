辛坊治郎、万博アプリ“1時間待ち”に私見「ネガキャンのツケがここに来てる！」 「このシステムだけは認めません」の声も
キャスターの辛坊治郎氏が、15日までに自身のXを更新し、大阪・関西万博の現状に言及した。
【画像】辛坊治郎が示した 万博アプリの状況「順番にご案内しております」
万博は残り1ヶ月を切り、混雑が続く。公式アプリも待機時間があり、辛坊氏は「今の万博サイト。この時間は最初のステップでほぼ1時間待ち。次の予約でもっと待ち」とキャプチャを掲示。
その上で「開幕当時のマスコミのネガキャンのツケがここに来てる！ってマスコミは絶対伝えない」とバッサリ。「私、この業界長いから体質は熟知してる。私が現役ならもう少し状況はマシだったのにね」とし、「私の関係してるメディアはマシだよ」とも加えた。
これに対して、さまざまな声。「ほんまですわ」のほか、「何とかして欲しいが、閉会近いし、今更コストはかけないよね」「万博はおおむね成功したってことになりそうだけどこのシステムだけは認めません」などの意見が寄せられている。
【画像】辛坊治郎が示した 万博アプリの状況「順番にご案内しております」
万博は残り1ヶ月を切り、混雑が続く。公式アプリも待機時間があり、辛坊氏は「今の万博サイト。この時間は最初のステップでほぼ1時間待ち。次の予約でもっと待ち」とキャプチャを掲示。
その上で「開幕当時のマスコミのネガキャンのツケがここに来てる！ってマスコミは絶対伝えない」とバッサリ。「私、この業界長いから体質は熟知してる。私が現役ならもう少し状況はマシだったのにね」とし、「私の関係してるメディアはマシだよ」とも加えた。
これに対して、さまざまな声。「ほんまですわ」のほか、「何とかして欲しいが、閉会近いし、今更コストはかけないよね」「万博はおおむね成功したってことになりそうだけどこのシステムだけは認めません」などの意見が寄せられている。