齊藤なぎさ、“久々”新ヘアで印象ガラリ「大人っぽい」「新鮮」と反響続々
【モデルプレス＝2025/09/15】女優の齊藤なぎさが20日、自身のInstagramを更新。様々な夏のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】齊藤なぎさ、暗髪ロングの新ヘア披露
齊藤は「髪の毛を伸ばしてみました。ちょっと久しぶりの暗め髪ロング！どうでしょうか！！！」と、暗髪のロングヘアを披露した。
最近までミディアムヘアが定着していた齊藤のスタイルに、ファンからは「似合ってる」「印象変わる」「ロングヘア綺麗」「久々のロング新鮮で良い」「大人っぽい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
