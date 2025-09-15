◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

女子１００メートル障害準決勝で、昨年のパリ五輪代表で２大会ぶり２度目の出場となった福部真子（日本建設工業）は、１３秒０６で１組７着。日本勢初となる決勝進出には届かなかった。

苦しみ抜いてたどり着いた舞台だった。昨年１２月に首のリンパ節が腫れて発熱する「菊池病」の発症を公表した。原因不明で、５月のアジア選手権（韓国）を辞退するなど、今季は思うような調整ができなかった。

７月の日本選手権は３位。世界選手権の参加標準記録（１２秒７３）の突破を目指したが、その後も３７度の高熱が続くなど状態を上げきれなかった。８月上旬の実業団・学生対抗では０・００１差で標準記録に及ばず、「菊池病になっていなかったら…」と涙にくれたこともあった。

それでも、後ろは向かなかった。最後の挑戦となった１週間後のナイトゲームズ・イン福井で１２秒７３をマークして、滑り込みで世界切符をつかみ取った福部。走れる喜びをかみしめながら走った１４日の予選を通過し、２２年オレゴン大会に続いて準決勝進出を決めた。奇跡を生んでたどり着いた舞台で、日本記録保持者としての意地はみせた。