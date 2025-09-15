◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

男子１１０メートル障害で、メダルの期待がかかる日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は、１３秒２２の５組２位で１６日の準決勝に進出した。

村竹は国立の舞台で快走し「こんなにお客さんいると思わなくて、正直ビックリしてますけど、大観衆の中で走れてとてもうれしく思う。こんなにたくさんのお客様に見ていただいて幸せです」と感無量だ。

スタート前にはカメラに向かって両指を前に突き出すポーズを見せ「ボーボボのポーズか」などとネット上で話題に。２位でゴールし「隣に前回王者もいる中で、落ち着いてレース運びできたらいいなと思って、想定通りにいけた。着順でもしっかり通れたし、良かったかなと思う」とかみしめた。

トーゴ出身の父を持ち、高校時代から頭角を現し、順大４年時に日本記録タイ（１３秒０４）をマーク。初五輪となった昨夏のパリ五輪では日本人初となる決勝に進出し、５位入賞を果たし、世界に肉薄した。

１６日の準決勝に向けて「次は本当に大事になってくるので、もう一段階、二段階あげてかっ飛ばしていきたいと思います」と力を込めた。