スズキ新型「コンパクトSUV」発売へ！ 美しすぎる高級インテリアに「いい意味で“らしくない”」と反響も！ 新型「イービターラ」に注目あつまる！

美しすぎる高級インテリアに「いい意味で“スズキらしくない”」と反響も！

2025年7月10日、スズキはブランド初となる量産バッテリーEV「新型e VITARA（イー ビターラ）」の日本仕様に関する情報を、ティザーサイトで先行公開しました。

スズキの電動化戦略における重要なモデルに位置付けられる新型イービターラですが、同車に対してさまざまな反響が見られます。

高級内装採用したスズキ新型「イービターラ」

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「美しすぎる内装」です！（30枚以上）

新型イービターラの原型は、2023年にインドで公開され注目を集めたコンセプトカー「eVX」に遡ります。2024年11月にはミラノで量産モデルとして世界初公開され、2025年夏頃の欧州市場を皮切りに世界各国へ順次投入。日本国内でもまもなく登場する予定です。

開発コンセプトは「Emotional Versatile Cruiser」。EVならではの先進性と、日常からレジャーまで対応する多機能性を融合させ、乗る人の感性を刺激するクロスオーバーSUVを目指しました。ボディサイズは全長4275mm、全幅1800mm、全高1640mmと、日本の道路事情にもマッチした扱いやすいサイズ感となっています。

エクステリアは「High-Tech ＆ Adventure」をテーマに、未来的で洗練された雰囲気とSUVらしい力強さを両立。シャープな3点マトリクスLEDテールライトや、空力性能を高めた18インチアロイホイールが個性を際立たせました。ボディカラーには新色の「ランドブリーズ グリーン パール メタリック」を含む全5色が設定されています。

ドアを開けると、上質さと先進性が調和した高級感のある空間が広がります。日本仕様のインテリアはブラウンとブラックを基調とし、モダンで落ち着いた雰囲気を演出。

ドライバーの視線の先には、メーターとインフォテインメント機能を集約した横長の美しいインテグレートディスプレイが広がり、新デザインの異形ステアリングと共に未来的なコクピットを形成します。

宙に浮いたようなフローティングセンターコンソールは、スマートなダイヤル式シフトなどを機能的に配置。運転席と助手席を適度に仕切り、安心感のある“包まれ感”を提供します。

また、室内を優しく照らすアンビエントライティングにより、上質さを高めます。

走りの根幹を成すのは、新開発のEV専用プラットフォーム「HEARTECT-e」と、スズキの四輪駆動技術をEVに最適化した「ALLGRIP-e」です。

高張力鋼板の使用率を従来比で約2倍に高め、軽量でありながら高いボディ剛性を確保。軽快なハンドリングと高い安全性、そして広々とした室内空間を両立させました。

パワーユニットは3タイプを設定。2WDモデルは航続距離400kmの49kWhバッテリー仕様と、同500kmの61kWh仕様、4WDモデルはシステム合計出力135kWの強力なツインモーターを搭載し、0-100km／h加速7.4秒という俊足ぶりを発揮します。

また、ヒートポンプシステムやバッテリーウォーマーを標準装備し、冬場の航続距離低下を抑制するなど、日本の気候に対する配慮も万全です。

充電は61kWhモデルの場合、普通充電で約10.5時間、急速充電であれば約45分で完了します。

そんな新型イービターラについて、ネット上では期待する声が寄せられました。

「イービターラ、めちゃくちゃいいじゃん！」「コレ、アリじゃない!?」「スズキ、攻めてるよなー」など、評価するコメントが散見されます。

「内装の質感良いと思います！」「内装がカッコいい」「いい意味でスズキらしくないデザイン」といった声もあり、プレミアム感漂う内装を気に入ったという声もありました。

「今の日本のEVにあまりない“がっつりSUV”という感じで、若い人にもウケそう」「日本の自動車メーカーで初めての実用的なEVを出してきたね」「まさに欲しかったCセグのBEVだ」といったコメントも。

電気自動車に懐疑的な意見があるなか、新型イービターラには「欲しい」といった声が上がっており、SUVタイプのBEVとして期待の1台となっているようです。