「妻の妊娠を知って会社をやめた」40歳の夫が言えずに抱えていた11歳の時の悲劇

「幼い頃の虐待で心の傷を抱える人は多いです。信頼する大人からされた心身の暴力は、心を深く傷つけます」とは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにして行ったのかも含め、様々な事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回の相談者は大手インフラ関連会社に勤務する40歳の葉子さん（仮名）。結婚3年の夫は同じ年で、元大手外資企業に勤務していたが、葉子さんが妊娠したことをきっかけに会社を辞め、1ヵ月間家にいるという。その行動を疑い、相談をしてきたのだ。しかし話を聞くにつけ、夫は心に問題を抱えているようだ。それが幼いころの影響なのだろうか。そして謎の行動の理由は。

裕福に育った夫と苦学生だった妻

夫と葉子さんは都内の私立大学の同級生として出会います。夫は頭脳明晰で語学堪能、愛嬌がある都会の裕福な家の一人っ子、葉子さんは上京してバイトに明け暮れる苦学生でした。

夫の配慮ない一言から、絶好状態になっていましたが、3年前に再会。離婚歴がある夫からのプッシュもあり、出会いから半年というスピード結婚します。夫はIT関連の高度なスキルを持っており、高い給料を得ていましたが、葉子さんの妊娠が発覚した瞬間に会社を辞め、1ヵ月間家でぶらぶらしているとのこと。

約3年間の結婚生活で、夫には摂食障害があり、性交渉中に目を合わせないなど、何らかの心の傷を思わせる行動に気づきます。かつてはアルコール依存になっていたこともあり、葉子さんは夫の行動が心配です。そこで私たちが行動を調べることにしました。

夫を監視するのは嫌

夫の行動を聞くと、葉子さんが家を出る8時に見送ってから、外出している様子だと言います。葉子さんは「見守りカメラみたいなものをつけてもいいのですが、それは監視しているみたいで嫌なんです」とおっしゃっていました。

それには夫のプライバシーを侵食したくない気持ちと、事実に一人で向き合いたくないという思いが錯綜しているのでしょう。

葉子さんは、相手の存在を認め、尊重するところがあります。だから、心の傷を抱えていると考えられる夫が信頼し、心惹かれることもわかります。また、葉子さんは会社との信頼関係も強い。「仕事大好きで、社畜上等」と冗談めかしながら言い切るのは、葉子さん自身が職場の心理的安全性を優先して業務を回しており、周囲から信頼されているからだと感じます。

土日、夫は葉子さんと一緒に過ごすことが多いとのこと。そこで、平日昼間の行動を知るために、ランダムに3回の調査を行うことにしました。

「可愛いのにデキる男」

朝7時50分から都内の自宅マンション前で張り込みをスタート。高収入のエリート夫妻が住んでいるとは思えないほどの古いマンションで、オートロックもありません。葉子さんは「古くてびっくりすると思いますよ。私は背が高く、男っぽいからか、痴漢などの性被害に遭ったことがなく、住居費を極限まで削れるんです。いわゆる可愛い子は住めない物件です」と言っていたことを思い出しました。

8時に葉子さんが出てきます。妊娠を告げられた2ヵ月前に妊娠8週だったので現在妊娠4ヵ月ですが、身長が170cmを超える葉子さんはスラリとしていて全く気づきません。颯爽と歩いて駅に向かって行きます。バックにマタニティマークはなく、カウンセリング時に理由を聞くと「妊婦を狙って暴力を振るう人がいるので、私はつけません」と言っていました。

そして9時に夫が出てきました。身長は160cmをやや超える程度でしょうか。体型も細く、目が大きくて愛らしい。女性のようにも見えます。まさに葉子さんが「可愛いのにデキる男というところも魅力なんです」と言っていた夫そのものです。無地のTシャツにチノパン姿で、パソコンが入るサイズのリュックを背負っています。

カジュアルな雰囲気の職場に出勤する男性の雰囲気もまとっており、再就職したのではないかと思いながら尾行を続けます。夫が入って行ったのは、比較的新しい男性専用のサウナ施設でした。慣れた様子で入館手続きをして中に入って行きます。

ペアの探偵が追うと、夫はシャワーを浴びて館内着に着替えて、PCを開いて仕事をしていたそうです。14時まで何も食べずに作業を終わらせると、その後、生姜焼き定食と焼きうどんを食べて、炭酸ドリンクを飲んでしばらくしたらバリアフリートイレにこもる。どうやら嘔吐している様子だったそうです。そしてシャワーを浴びてスマホを見ながらリクライニングチェアで昼寝。

16時に起きるとビールを飲み、再び唐揚げ定食を食べて、トイレにこもってシャワーを浴びてリクライニングチェアでスマホを見る。18時になるとサウナから出て、自宅に帰っていました。

3回調査をしたのですが、1回は自宅にこもっており、2回は別のサウナ施設に入って同じように過ごしていたのです。以上を葉子さんに報告すると「薬物依存がなかったのはよかった。でも、これはどのように本人に伝えようか」と頭を抱えていました。

夫が語り始めた「幼少期の虐待」

葉子さんは結局、夫を旅行に連れ出して、調査をしたとは言わずに、会社をやめたことについてなど率直な話を切り出すことにしました。これからは夫婦ふたりではなく子供も一緒の家族になってくることを考え、夫の行動に対してこれまで触れてこなかったことにも、聞く決意をしたのです。

そのときはじめて夫は幼いころからの辛い思い出について告白しました。

夫は幼いころに太っていて、いじめられたこと。14歳で背が伸びるまでの10年間、母親から「太るからダメ。デブでチビはみっともない。お前は醜い」と言われ、食事を制限されたことなどを淡々と告白。しかし、成長期は横に増えた後に背が伸びるため、「太っている」とは簡単に言えません。重度の肥満で医師から命じられているならともかく、そうでない状況で「食事を制限」というのはそれだけで虐待のようなものです。聞いていて胸が痛くなりました。

「だから夫は、人前でモノを食べたがらなかったんです。20代半ばまで、業務に支障が出るほど摂食障害だったそうですが、転職してプレッシャーが少なくなると、普通に食事ができるようになったそうです。会社からの期待や負荷が重くなると転職することを繰り返していたそうです」

親だけではなかった…

さらにそこに親になるというプレッシャーが加わり、「人を育てるなんて、耐えられない。こんな汚い僕にそんなことはできない」と思ったと話したそうです。

「夫はよく、自分を“汚い”と言うのです。毎日風呂に入っているし、清潔感もある。『汚いなんてことないよ、なんでそんな風に言うの？』と聞くと、小学校高学年のときに、習い事でアルバイトをしていた女性から性加害を受けたことを話してくれました」

夫は性暴力そのものの詳しいことは言えなかったそうです。「先生に性器をもてあそばれた」とだけ言ったので、性器をちょっと触られただけではなかったのでしょう。そのことを口に出すまでの心境を考えるだけで苦しくなります。

当時、夫がそのことを親に言うと、父は怒って習い事先に殴り込みに行き、当時大学生だった先生を殴った。そして「お前にスキがあるから、汚い女にいたずらされて、この女もこういうことになるんだ」と叱ったそうです。また、抵抗できなかったので、「お前も気持ちよかったんだろう。汚い」と怒られたそう。

母親は「この子は汚されたのに、そんなこと言わないで！」と父親に言い、二人は夫婦喧嘩に発展。それ以来、家族仲かは悪く、その仲を取り持つように明るく振る舞うようになったことも告白したそうです。男児の性暴力は、性器を触られた時に反応してしまったことで、男児自身の罪悪感にも結び付くこともあるのです。心に大きな大きな傷を負わせてしまうのです。

子どもにかかわる職業が性暴力の加害者に

子供に深くかかわる職業の加害者による性暴力は後を絶ちません。2025年9月11日には、教員らのグループが、児童の盗撮データをSNSで共有したとされる事件で、警察は名古屋市立小教諭の42歳の教諭は性的姿態撮影等処罰法違反などの罪で逮捕。彼は起訴されており、さらに器物損壊と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いがあります。横浜市立小教諭の37歳の男は性的姿態撮影等処罰法違反に加え、不同意わいせつなどの疑いでそれぞれ再逮捕されました。

報道によると、42歳の男は自宅で、13歳未満の女児7人の楽器に体液を付着させ、着替え中の女児の画像などからなる児童ポルノデータを所持した疑いがあるといいます。このデータは複数の画像を組み合わせたもので、多くの教師が関わっている可能性があります。この盗撮グループに関わっている教師の全員逮捕が待たれます。

このように被害に遭う子供たちを守るために、2026年12月までには、学校や保育園など子供と接する仕事に就く人に、性犯罪歴の有無を確認する制度「こども性暴力防止法」の運用が開始される見通しです。自身の性欲を満たしたり、お金にするために行う身勝手な性暴力。これらの虐待がいかに子どもたちの心に傷を残すのか、「その後」のことをしかと知らなければなりません。

「11歳の子供が、信頼している先生という大人からそんなことをされたら、体が凍りついて動かなくなるに決まっている。さらに守るはずの親から“汚い”を連発されている。夫が“この世に生きていてはいけない”と思うようになり、性交渉中に目を合わせられなくなるのも仕方ない話です」

性被害の加害者に対して、罪は比較的軽く、被害者だけが何十年も苦しむ例も見ており、性犯罪は魂と人生を破壊する犯罪だと感じます。

「こども性暴力防止法」は、学校や認可保育所などは義務ですが、学習塾やスイミング教室など習い事はは認定です。さらに夫が被害にあったようなアルバイトやボランティアはどうなのか、まだ不透明な部分は多いです。

夫は、女性から受けた性被害などから、摂食障害と、時々起こるアルコール依存につながったことは間違いないでしょう。またこれらは大量の食べ物を消費するので、お金がかかりました。だから夫は収入の割には貯金がなかったのです。「父親になるのだから、このままではいけない」とフリーランスで仕事を受けていたとのこと。彼は転職を重ねてきましたが、自身の技術があるのでむしろ稼ぎは良くなったそうです。起業も考えたそうですが、プレッシャーがかかるとまた摂食障害やパニックが出るので、思い悩んでいたそうです。

また夫の両親は「精神科なんてみっともない」という考え方をしており、夫は心の専門家にかかったことがなかった。まずは葉子さんは夫の精神科受診に付き添うことから始めるそうです。

葉子さんはこの調査で、夫をより理解し、今後も寄り添いながら、一緒に生きていくことに決めました。おそらく、夫は過去の心の傷と付き合いながら、安心できる場所を得て、幸せに生きていくでしょう。葉子さんと夫が心身ともに健やかであること、そして無事に元気に赤ちゃんが誕生することを心から祈っています。

調査料金は25万円（経費別です）。

