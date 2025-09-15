BIRKENSTOCKが贈る新ボディケア♡自然派で心と肌を満たすライン登場

フットウェアブランドとして世界中から愛されるBIRKENSTOCKが、この秋ボディケア分野に新たな一歩を踏み出しました。ドイツ製100％天然由来成分にこだわり、心とからだを癒す「CARE ESSENTIALS」からボディケアシリーズが誕生。日々のスキンケアをより豊かに、そしてホリスティックに楽しめるラインナップです。ヴィーガン認証取得で環境にも優しく、五感を満たすケア体験をお届けします。

BIRKENSTOCKの新ボディケアシリーズ

エキスパートが開発した「CARE ESSENTIALS」のボディケアは、心地よさと確かな品質を両立した4製品。

ハンド＆ボディウォッシュ、ハンド＆ボディローションをそれぞれ「バランシング」と「リラクシング」の2タイプで展開します。

サルフェートフリー・ヴィーガン・COSMOS Natural認証を取得し、ドイツで丁寧に生産。肌に潤いを与えながら、癒しの時間を演出してくれます。

全製品ラインナップ＆価格

＜ラインアップ＞

バランシング ハンド＆ボディウォッシュ 300ml 4,840円(税込)

バランシング ハンド＆ボディローション 300ml 6,380円(税込)

＜ラインアップ＞

リラクシング ハンド＆ボディウォッシュ 300ml 4,840円(税込)

リラクシング ハンド＆ボディローション 300ml 6,380円(税込)

今回登場するのは、日常のスキンケアを特別な時間に変える4つの製品です。

また、旅行やギフトにぴったりのミニサイズの「ボディデュオ」も展開。心地よい香りとともに、シンプルでありながら上質なケアが叶います。

サステナブルなパッケージへのこだわり

ボディケアシリーズは機能性だけでなく、環境配慮の姿勢も大切にしています。リサイクルアルミニウムボトルやチューブ*を使用し、パッケージにはFSC認証を取得したボックスを採用。

すべてヨーロッパ圏内で調達・生産され、持続可能な製品作りを体現しています。シンプルで洗練されたデザインも魅力です。

*キャップはプラスチック製

心とからだを解きほぐす新しい習慣♡

BIRKENSTOCKの「CARE ESSENTIALS」ボディケアシリーズは、つま先から全身までを優しく包み込む新たなセルフケアの提案です。

香り、質感、使い心地のすべてにこだわり、日常を特別に変えてくれるラインナップ。自然と調和した癒しのひとときを、あなたの毎日のルーティーンに取り入れてみてはいかがでしょうか♪