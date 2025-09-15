＜義父一周忌より運動会＞義姉まで！？LINEで追撃！「長男嫁の欠席ダメ」めんどくさ【中編まんが】
私（チナツ、40代）は夫（カズマ、40代）と小6の息子（ケイ）との3人暮らし。今年は小学校生活最後の運動会。息子は応援団長という大役を任され、練習に励む毎日です。しかし今月の運動会を目前に、義父の一周忌と運動会が重なっていることがわかりました。私たち夫婦は話し合い、夫は一周忌へ、私と息子は運動会へ行くことにしたのですが、義母（ミズエ、70代）は一周忌を優先すべきだと言います。
義母から怒りの連絡があったことを、夫に話しました。夫が欠席の連絡をときは義母はなにも言っていなかったとのこと。義母は法事などを大切にするタイプだそうです。私と息子は運動会に行き、一周忌に行くのは夫だけでいいのか改めて夫婦で話しました。私は夫の了承を得て「問題ないよね」と安心していたのです。
なんと今度は義姉が義母と私、3人のグループLINEをつくって連絡してきました。義姉は義実家の近くに住んでおり、義母とは頻繁に会っています。私と義姉は法事で会う程度の仲なので、義姉から連絡がくるのは珍しいのです。
義母からのLINEに続き、義姉からも「一周忌に来ないなんておかしい」と連絡がきました。
夫は状況を理解し納得してくれているのに、義母と義姉は私を非常識だと責め続けます。
しかも義母は「あなたの親の葬儀には出ません」とまで言ってきたのです。
こちらの事情を説明しても、義母と義姉は聞く耳を持ちません。
私は一方的に非難されることに納得がいかず、怒りがこみ上げてきました。
思わず実家の母に電話をかけてしまいました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
