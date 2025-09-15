¡Ö¤·¤Ã¤«¤êDNA¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤ë¤ª´é¡×¼êÄÍÍýÈþ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂ©»Ò¤ÈàÃÆ´ÝÎ¹¹Ôá¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÂ©»ÒÎ¹¹Ô¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¡ª¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤Î¼êÄÍÍýÈþ(64)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼¡ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼êÄÍÆüÆî¿Í(30)¤È¤ÎËÌ³¤Æ»àÃÆ´ÝÎ¹¹Ôá¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¡ÃË¤È¤ÎËÌ³¤Æ»°ìÇñÆóÆü¤ÎÃÆ´Ý¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÎ¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Î¥é¡¼¥á¥óÆ»¾ì¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥³¥¶¥ó¥®¤Á¤ã¤ó¤È·§ºûñ»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¡Ä¥µ¥Ã¥Ý¥í¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÈËÌ³¤Æ»¥°¥ë¥á¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¡Ø¤½¤é¤È¤·¤Ðby¤è¤Ê¤è¤Ê¥¨¡¼¥ë¡Ù¤µ¤ó¤Ç¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤âºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬ÌÇÃã¶ìÃã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡Á¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Â©»Ò¤È¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡¿Æ»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿Êó¹ð¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÈ¿¶Á¤¬»¦Åþ¡£¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡Á¡¡¤³¤Á¤é¤â¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Â©»Ò¤µ¤óÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×¡ÖÌÜ°ìÇÕ¤ÎÆóÆü´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤ÉÁ¢Ë¾¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼êÄÍ¤Ï1990Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤È·ëº§¡£2¿Í¤ÎÃË»ù¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢97Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£